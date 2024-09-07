Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов высказался о Telegram. По его словам, он является угрозой для национальной безопасности и об этом говорят довольно откровенно.

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"Офизичить" телеграм-каналы

По словам Буданова, Telegram – это вредно. Он подчеркнул, что никогда не боялся этого говорить. Кроме этого, это делали также и документально.

Telegram – это главный источник получения информации в обществе согласно нашим исследованиям. Он обогнал абсолютно все,

– отметил разведчик.

В то же время он не выступает не за то, чтобы его просто взять и закрыть Это довольно трудно, хотя и возможно. Буданов выступает за то, чтобы "офизичить" все телеграмм-каналы.

Он имеет в виду, что нужно зарегистрироваться, чтобы все понимали, что это канал гражданина РФ или гражданина Украины.

Буданов отметил, что заблокировать Telegram, как это было с "Одноклассниками" и "Вконтакте", технически труднее, но возможно.