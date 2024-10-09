Об этом в эфире телемарафона рассказал разведчик, командир подразделения "Стугна" спецподразделения Тимура ГУР МО Украины с позывным "Линукс". Он также рассказал, как Буданов поддержал бойцов во время освобождения завода, передает 24 Канал.

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Как Буданов участвовал в операции по освобождению завода в Волчанске

В освобождении Волчанского агрегатного завода участвовали несколько подразделений. Бойцы постепенно заходили в 30 зданий и зачищали их от врага. Часть оккупантов тогда сдалась в плен.

В операции по освобождению завода в Волчанске участвовал и глава ГУР МОУ Кирилл Буданов. По словам "Линукса", глава разведки присутствовал несколько суток и непосредственно руководил миссией.

Ни для кого не секрет, что Кирилл Алексеевич Буданов часто непосредственно участвует в операциях. Конкретно в этой операции он был с нами в ключевой момент, на ключевом этапе. Несколько суток присутствовал, непосредственно руководил миссией. Безусловно, это поддерживает бойцов, дает им мотивацию,

– рассказал разведчик.

К слову, ранее Буданов участвовал и в других операциях на Харьковщине. К примеру, в апреле 2022 года глава ГУР участвовал в освобождении поселка Русская Лозовая в Харьковской области.