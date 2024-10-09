Про це в етері телемарафону розповів розвідник, командир підрозділу "Стугна" спецпідрозділу Тимура ГУР МО України з позивним "Лінукс". Він також розповів, як Буданов підтримав бійців під час звільнення заводу, передає 24 Канал.

До теми Чому так важливе звільнення Вовчанського агрегатного заводу від ворога: в ГУР дали пояснення

Як Буданов брав участь в операції зі звільнення заводу у Вовчанську

У звільненні Вовчанського агрегатного заводу брали участь кілька підрозділів. Бійці поступово заходили у 30 будівель та зачищали їх від ворога. Частина окупантів тоді здалася у полон.

У операції зі звільнення заводу у Вовчанську брав участь і очільник ГУР МОУ Кирило Буданов. За словами "Лінукса", голова розвідки був кілька діб присутній та безпосередньо керував місією.

Ні для кого не таємниця, що Кирило Олексійович Буданов часто безпосередньо бере участь в операціях. Конкретно в цій операції він був з нами в ключовий момент, на ключовому етапі. Кілька діб був присутній, безпосередньо керував місією. Безумовно, це підтримує бійців, дає їм мотивацію,

– розповів розвідник.

До слова, раніше Буданов брав участь і в інших операціях на Харківщині. До прикладу, у квітні 2022 року очільник ГУР брав участь у звільненні селища Руська Лозова у Харківській області.