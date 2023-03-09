Ми обов'язково дізнаємося й про інші операції після перемоги. Це не єдиний такий випадок, і він логічний. Про це 24 Каналу сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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Як наголошує представник ГУР, Кирило Буданов – це людина, яка має безпосередній бойовий досвід. На приклад, відомий рейд до Криму – вже історія-легенда.

Українські генерали й командири – це бойові генерали й командири, а не бункерні. І генерал Сирський, який зараз регулярно буває у Бахмуті, і генерал Харенко, і генерал Буданов, і, зрештою, головнокомандувач Зеленський, якого ми часто бачимо на лінії фронту в гарячих точках,

– зауважив Юсов

Це свідчить про те, додає він, що українські лідери й командири показують приклад і надихають ним. Це важливо.

"Ні бункерний Путін, ні Шойгу з Пригожиним, окрім поставних відео, протиставити нічого не можуть, мотивувати нічим не можуть. В Україні – інша ситуація: нас справді йде боротьба за незалежність. І такі дії Кирила Буданова – чергове цьому підтвердження", – резюмував Андрій Юсов.

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