Йдеться про звільнення селища Руська Лозова. Про це в репортажі УП розповів командир спецпідрозділу Kraken з позивним "Віто".

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Секретна операція

"Зараз можна говорити – на це завдання приїжджав Кирило Олексійович Буданов. Ходив на штурм", – зазначив він.

Першими в Руську Лозову заходили бійці спецпідрозділу ГУР МО України Kraken. Зачистка тривала декілька діб.

Ворог намагався декілька разів повернути втрачені позиції, поки остаточно не відійшов і не закріпився у селищі Питомник.

Що відомо про створення спецпідрозділу ГУР Kraken

Також військовий розповів про створення спецпідрозділу. 29 березня Владімір Шаманов, депутат Держдуми та екскомандувач десантних військ, повідомив, що спецназ взяв у полон Костянтина Немічева та Сергія Величка.

Звинувативши харків'ян у тортурах військовополонених, генерал на пенсії Шаманов заявив: "Сьогодні вони валяються в ногах, просять про пощаду". Але того ж дня "Чілі" та Немічев зняли відео зі спростуванням.

Успішний штурм Вільхівки ветеранами "Азова", патріотами, футбольними хуліганами вразив не лише росіян. У ГУР вирішили створити новий підрозділ на основі тих добровольців, які показали себе в обороні Харкова та спецоперації "Вільхівка".

Цікаво! Величко та Немічев є учасниками ультрас руху харківського Металіста.

За 12 місяців після вторгнення у фільмі "Рік" Дмитра Комарова керівник ГУР МОУ Кирило Буданов назвав "Kraken" "одним із найбільш боєздатних підрозділів" у країні.