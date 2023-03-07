Речь идет об освобождении поселка Русская Лозовая. Об этом в репортаже УП рассказал командир спецподразделения Kraken с позывным "Вито".

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Секретная операция

"Сейчас можно говорить – на эту задачу приезжал Кирилл Алексеевич Буданов. Ходил на штурм", – отметил он.

Первыми в Русскую Лозовую заходили бойцы спецподразделения ГУР МО Украины Kraken. Зачистка длилась несколько дней.

Враг пытался несколько раз вернуть утраченные позиции, пока окончательно не отошел и не закрепился в поселке Питомник.

Что известно о создании спецподразделения ГУР Kraken

Также военный рассказал о создании спецподразделения. 29 марта Владимир Шаманов, депутат Госдумы и экс-командующий десантными войсками, сообщил, что спецназ взял в плен Константина Немичева и Сергея Величко.

Обвинив харьковчан в пытках военнопленных, генерал на пенсии Шаманов заявил: "Сегодня они валяются в ногах, просят о пощаде". Но в тот же день "Чили" и Немичев сняли видео с опровержением.

Успешный штурм Ольховки ветеранами "Азова", патриотами, футбольными хулиганами поразил не только россиян. В ГУР решили создать новое подразделение на основе добровольцев, которые показали себя в обороне Харькова и спецоперации "Ольховка".

Любопытно! Величко и Немичев являются участниками ультрас движения харьковского Металлиста.

Через 12 месяцев после вторжения в фильме "Год" Дмитрия Комарова руководитель ГУР МОУ Кирилл Буданов назвал "Kraken" "одним из самых боеспособных подразделений" в стране.