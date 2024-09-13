Во время встречи они обсудили важные вопросы. В частности, те, которые связаны с российско-украинской войной и не только.

Смотрите также Это не было неожиданностью, вопрос заключался только в дате, – Буданов о мятеже Пригожина

Буданов встретился со Снайдером

Буданов рассказал, что был поражен его уверенным владением Снайдера украинским языком. Глава ГУР МО рассказал, что профессор выучил наш язык всего за год.

Приятно было услышать от Тимоти Снайдера его восхищение отдельными операциями украинской военной разведки, в частности нашей работой по нейтрализации российского черноморского флота,

– отметил украинский разведчик.

Кирилл Буданов рассказал, что во время встречи они обсудили важные стратегические вопросы, связанные с российско-украинской войной, будущим Европы и украинской нации в семье европейских народов.

В конце встречи Буданов попросил Снайдера об автографе на одной из его самых фундаментальных книг – "Преобразование наций. Польша, Украина, Литва, Беларусь".

Кроме этого, историк получил в подарок модель дрона MAGURA V5.



"На память о нашей встрече подарил профессору уменьшенную модель нашего легендарного ударного морского дрона MAGURA V5 и поблагодарил господина Снайдера за поддержку свободной Украины", – резюмировал глава украинской разведки.

Встреча Кирилла Буданова и Тимоти Снайдера / Фото главы ГУР