Об этом заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов. По его словам, в России, где население более 100 миллионов, можно набрать в армию 500 тысяч человек.

К теме Сколько еще войск может мобилизовать Россия и как их используют

Буданов о мобилизации в России

Как рассказал глава разведки, во время первой открытой волны мобилизации россияне набрали чуть более 316 тысяч боевиков.

Здесь вопрос: если в России все хорошо и они призвали еще 316 тысяч, то зачем продолжать мобилизацию? Значит, не всё хорошо. Это приведет нас к простому выводу: сколько потерь в России? Эта цифра заоблачная,

– отметил Буданов.

По его словам, более 90% оккупантов сразу отправили на фронт без обучения. Небольшой процент пошел на формирование новых подразделений, но большинство пошло на восстановление.

Автоматов у захватчиков хватит на любое количество. Бронемашин не хватает и сейчас, но это им совершенно не мешает.

"Сейчас много подразделений, формируемых с нуля. Они идут без техники, на "Уралах" и "Камазах". У них в штате уже нет БМП, БТРов. Техника вся снимается с долгосрочного хранения, они сняли уже более 60%, осталось близко 35%, которую можно быстро восстановить. Производство единично, и оно не покрывает потребности", – рассказал глава ГУР МО.

Мобилизация в России: последние новости