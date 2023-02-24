Об этом заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов. По его словам, в России, где население более 100 миллионов, можно набрать в армию 500 тысяч человек.
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Буданов о мобилизации в России
Как рассказал глава разведки, во время первой открытой волны мобилизации россияне набрали чуть более 316 тысяч боевиков.
Здесь вопрос: если в России все хорошо и они призвали еще 316 тысяч, то зачем продолжать мобилизацию? Значит, не всё хорошо. Это приведет нас к простому выводу: сколько потерь в России? Эта цифра заоблачная,
– отметил Буданов.
По его словам, более 90% оккупантов сразу отправили на фронт без обучения. Небольшой процент пошел на формирование новых подразделений, но большинство пошло на восстановление.
Автоматов у захватчиков хватит на любое количество. Бронемашин не хватает и сейчас, но это им совершенно не мешает.
"Сейчас много подразделений, формируемых с нуля. Они идут без техники, на "Уралах" и "Камазах". У них в штате уже нет БМП, БТРов. Техника вся снимается с долгосрочного хранения, они сняли уже более 60%, осталось близко 35%, которую можно быстро восстановить. Производство единично, и оно не покрывает потребности", – рассказал глава ГУР МО.
Мобилизация в России: последние новости
- Если в России начнется в репрессивном формате масштабная мобилизация, власти смогут мобилизовать примерно 100 тысяч человек в месяц. 50% от этого количества сразу уйдет на "компенсацию" потерь.
- Британская разведка отмечает, что Россия может провести еще одну волну так называемой "частичной мобилизации".
- Так, российское руководство, вероятнее всего, продолжает искать пути обеспечения большого количества личного состава, необходимого для любого будущего большого наступления в Украине, минимизируя при этом внутренние разногласия в обществе.