Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. Он отметил, что говорится о бортах Ту-95, Ту-160 и Ту-22, передает 24 Канал.

Важно Пока тел никто не видел, – Буданов о заявлениях россиян о пленных на сбитом Ил-76

В каком состоянии российская стратегическая авиация

По словам Буданова, борта стратегической авиации поддерживают только для того, чтобы они могли перелететь с одного аэродрома на другой и запустить ракеты. Что же касается использования бомбардировщиков во время выполнения боевых задач, то об этом нет и речи.

Все, что россияне делают, это – исключительно поддерживают их (самолетов – 24 Канал) состояние для того, чтобы они могли взлетать и выпускать ракеты. По Ту-95, все же видят, вся их деятельность – это перелет с одного аэродрома на другой, нагрузка ракетами, дальше взлет, пуск ракет и уход,

– заявил Буданов.

Глава разведки отметил, что борта Ту-160 уже давно никто не видел на боевых задачах, кроме того – их также не используют для пусков ракет. Буданов предполагает, что враг бережет ресурс этих бомбардировщиков. Также достаточно ограниченно враг использует самолеты Ту-22. Буданов отметил, что враг поднимает их только раз в неделю для пусков ракет.

"Проблемы большие есть у них. Они в своих документах, особенно по Ту-22, прямо пишут, что нужно добивать их ресурс и в принципе забывать об этом виде авиации", – отметил глава ГУР.

В то же время, говоря о состоянии украинской авиации, Буданов отметил, что она может выполнять поставленные цели.

Россияне сбили в Крыму собственный самолет

Во временно оккупированном Крыму 28 марта оккупанты сбили собственный истребитель Су-27. Произошло это в небе над Севастополем.

Десятки свидетелей утверждали, что по самолету отработали из российских систем ПВО в Инкермане. По сообщениям в сети, пилот истребителя якобы смог катапультироваться, а вот самолет разлетелся вдребезги на оккупированных территориях.

В то же время оккупационные власти отрицают сбивание истребителя. В частности так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что истребитель не сбивали – просто "что-то случилось с техникой".