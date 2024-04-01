Про це в ефірі телемарафону заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. Він наголосив, що мовиться про борти Ту-95, Ту-160 та Ту-22, передає 24 Канал.

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У якому стані російська стратегічна авіація

За словами Буданова, борти стратегічної авіації підтримують лише для того, щоб вони могли перелетіти з одного аеродрому на інший та запустити ракети. Що ж стосується використання бомбардувальників під час виконання бойових завдань, то про це немає й мови.

Все, що росіяни роблять, це – виключно підтримують їхній (літаків – 24 Канал) стан для того, щоб вони могли злітати та випускати ракети. Щодо Ту-95, всі ж бачать, вся їхня діяльність – це переліт з одного аеродрому на інший, навантаження ракетами, далі зліт, пуск ракет і відхід,

– заявив Буданов.

Очільник розвідки наголосив, що борти Ту-160 вже давно ніхто не бачив на бойових завданнях, окрім того – їх також не використовують для пусків ракет. Буданов припускає, що ворог береже ресурс цих бомбардувальників. Також досить обмежено ворог використовує літаки Ту-22. Буданов зауважив, що ворог підіймає їх лише раз на тиждень для пусків ракет.

"Проблеми великі є в них. Вони у своїх документах, особливо по Ту-22, прямо пишуть, що потрібно добивати їх ресурс і в принципі забувати про цей вид авіації", – наголосив очільник ГУР.

Водночас, говорячи про стан української авіації, Буданов наголосив, що вона може виконувати поставлені цілі.

Росіяни збили у Криму власний літак

У тимчасово окупованому Криму 28 березня окупанти збили власний винищувач Су-27. Сталося це у небі над Севастополем.

Десятки свідків стверджували, що по літаку відпрацювали з російських систем ППО в Інкермані. За повідомленнями у мережі, пілот винищувача буцімто зміг катапультуватися, а ось літак розлетівся на друзки на окупованих територіях.

Водночас окупаційна влада заперечує збиття винищувача. Зокрема так званий "губернатор" Севастополя Міхаіл Развожаєв заявив, що винищувач не збивали – просто "щось трапилося з технікою".