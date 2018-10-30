"Будапешт плюс": Юлия Тимошенко предложила новый формат переговоров

Возвращение в Украину мира, освобождение оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма обеспечат переговоры в новом формате – "Будапешт плюс".

Такую инициативу объявила Юлия Тимошенко во время презентации "Новой стратегии мира и безопасности", которая состоялась во вторник в Киеве.

По словам лидера "Батькивщины", новый формат предполагает, что за стол переговоров должны сесть руководители стран-подписантов Будапештского меморандума, в частности США и Великобритании, а также лидеры Франции, Китая, Германии и Верховный комиссар ЕС по вопросам безопасности.

"После президентских выборов я инициирую созыв международного саммита в формате "Будапешт плюс" для принятия новой стратегии мира и определение путей обеспечения гарантий Украине странами-подписантами меморандума. Мы должны включать активную и сильную дипломатию настоящего мира, а не продолжать беззубую дипломатию замороженных конфликтов", – подытожила Юлия Тимошенко.

Она убеждена, что введение расширенного формата вместо "стагнирующих" Минских договоренностей позволит не только вернуть Украине свою "субъектность в переговорном процессе", но и откроет перспективы включения в международную повестку дня вопрос незаконной аннексии Крыма.

"Я хочу еще раз четко, ясно и понятно подчеркнуть: и Крым, и Донбасс – это Украина. И иначе никогда не будет!"– заявила Юлия Тимошенко. Она раскритиковала президента Порошенко, который за почти пять лет войны не использовал возможности Будапештского меморандума для возвращения мира в Украину.

Лидер "Батькивщины" заявила о начале формирования так называемого военного кабинета. Его задачей будет развитие стратегии мира для Украины, созданием кабинета будет заниматься экс-депутат и бывший вице-премьер-министр правительства АР Крым Андрей Сенченко, а состав будет обнародован до президентских выборов.

Председатель партии еще раз подчеркнула, что не допустит ни одной амнистии для боевиков и никакого особого статуса Донецкой и Луганской областей. Новая Конституция сохранит Украину унитарной, и станет частью пути к миру.

Юлия Тимошенко заверила, что новая власть проведет тщательную инвентаризацию нанесенного Россией ущерба и заставит Кремль возместить все убытки, нанесенные Украине и ее гражданам в результате военных действий и оккупации. И эта цифра, по подсчетам лидера партии, может превысить 100 миллиардов евро.

"Россия заплатит сполна за агрессию, за смерть наших воинов и мирных граждан, за их поломанные судьбы и искалеченная здоровья, за нарушение прав человека, за украденное частное и государственное имущество", – подчеркнула лидер "Батькивщины".

По ее мнению, надежные гарантии безопасности Украина будет только получив членство в НАТО. Получить его Киев имел бы еще 22 года назад, в обмен на отказ от ядерного статуса.

Вместе с тем лучшей защитой от посягательств врагов должна стать собственная современная и мощная армия. Лидер "Батькивщины" подчеркнула необходимость проведения реформы Вооруженных сил Украины и создании сильного войска на контрактной основе. Также в условиях войны финансирование ВСУ и приоритетных разработок в области вооружений должна составлять не 2% ВВП, а минимум – 3% ВВП, убеждена автор Новой стратегии мира и безопасности.