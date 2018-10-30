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      "Будапешт плюс": Юлія Тимошенко запропонувала новий формат переговорів

      538 Читать новость на русском
      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / ba.org.ua

      Повернення в Україну миру, звільнення окупованого Донбасу та анексованого Криму забезпечать переговори у новому форматі – "Будапешт плюс".

      Таку ініціативу оголосила Юлія Тимошенко під час презентації "Нової стратегії миру та безпеки", яка відбулася у вівторок у Києві.

      За словами лідера "Батьківщини", новий формат передбачає, що за стіл переговорів мають сісти очільники країн-підписантів Будапештського меморандуму, зокрема США та Великобританії, а також лідери Франції, Китаю, Німеччини та Верховний комісар ЄС з питань безпеки.

      "Після президентських виборів я ініціюю скликання міжнародного саміту у форматі "Будапешт плюс" для ухвалення нової стратегії миру та визначення шляхів забезпечення гарантій Україні країнами-підписантами меморандуму. Ми маємо включати активну і сильну дипломатію справжнього миру, а не продовжувати беззубу дипломатію заморожених конфліктів", – підсумувала Юлія Тимошенко.

      Вона переконана, що запровадження розширеного формату замість "стагнуючих" Мінських домовленостей дозволить не лише повернути Україні свою "суб’єктність у переговорному процесі", а й відкриє перспективи включення в міжнародний порядок денний питання незаконної анексії Криму.

      "Я хочу ще раз чітко, ясно та зрозуміло наголосити: і Крим, і Донбас – це Україна. І інакше ніколи не буде!" – заявила Юлія Тимошенко. Вона розкритикувала президента Порошенка, який за майже п’ять років війни не використав можливості Будапештського меморандуму для повернення миру в Україну.

      Лідер "Батьківщини" заявила про початок формування так званого воєнного кабінету. Його завданням буде розвиток стратегії миру для України, створенням кабінету опікуватиметься екс-депутат та колишній віце-прем’єр-міністр уряду АР Крим Андрій Сенченко, а склад буде оприлюднено до президентських виборів.

      Голова партії вкотре наголосила, що не допустить жодної амністії для бойовиків і жодного особливого статусу Донецької та Луганської областей. Нова Конституція збереже Україну унітарною, і стане частиною шляху до миру.

      Юлія Тимошенко запевнила, що нова влада проведе ретельну інвентаризацію заподіяної Росією шкоди і змусить Кремль відшкодувати всі збитки, завдані Україні та її громадянам внаслідок військових дій та окупації. І ця цифра, за підрахунками лідера партії, може перевищити 100 мільярдів євро.

      "Росія заплатить сповна за агресію, за смерть наших воїнів і мирних громадян, за їхні понівечені долі і скалічене здоров’я, за порушення прав людини, за вкрадене приватне і державне майно", – наголосила лідер "Батьківщини".

      На її думку, надійні гарантії безпеки Україна матиме лише отримавши членство в НАТО. Здобути його Київ мав би ще 22 роки тому, в обмін на відмову від ядерного статусу.

      Разом із тим найкращим захистом від зазіхань ворогів має стати власна сучасна та потужна армія. Лідер "Батьківщини" наголосила на необхідності проведення реформи Збройних сил України та створенні сильного війська на контрактній основі. Також в умовах війни фінансування ЗСУ і пріоритетних розробок в галузі озброєння має становити не 2% ВВП, а щонайменше – 3% ВВП, переконана автор Нової стратегії миру та безпеки.

      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко Збройні Сили України ВО Батьківщина
      Джерело: 24 Канал
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