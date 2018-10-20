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      Будапешт значительно увеличит выплаты венграм Закарпатья: известны детали

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      Будапешт увеличит выплаты венграм Закарпатья
      Будапешт увеличит выплаты венграм Закарпатья / Фото из открытых источников

      Правительство Венгрии решило в 2019 году вдвое увеличить помощь венграм, которые живут на Закарпатье. Средства планируют направить на образование, здравоохранение, медиа, социальную и культурную сферы.

      Об этом сообщает издание ORIGO.

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      Так, Будапешт выделит 3 миллиарда форинтов, что равняется 300 миллионам гривен, на социальный пакет для закарпатских венгров. В правительстве страны отмечают, что эта сумма вдвое больше той, которая планировалась.

      Представитель венгерского правительства Арпад Янош Потапи отметил, что эти средства якобы помогут 23-24 тысячам людей, которые работают в вышеупомянутых сферах. Дополнительные выплаты планируют проводить в виде доплат к годовому заработку.

      Венгерский чиновник утверждает, что объем ежегодных субсидий для венгерских учителей Закарпатья вырастет с 270 до 500 тысяч форинтов.

      Увеличение поддержки Потапи объясняет нынешней "напряженной дипломатической ситуацией" и "нестабильностью украинской экономики".

      Он напомнил, что правительство Венгрии предложило социальный пакет помощи для Закарпатья в 2015 году в связи с "экономическим и социальным положением Украины" и войной на востоке.

      Напомним, недавно между Украиной и Венгрией разгорелся серьезный скандал. Конфликт разгорелся после того, как стало известно, что на Закарпатье украинцам раздают венгерские паспорта. В частности, в сети появилось видео, на котором снято, как в венгерском консульстве в городе Берегово местные жители получают гражданство Венгрии и присягают ей на верность.

      4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово "персоной нон грата" и отметила, что тот должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов. В ответ на это официальный Будапешт заявил о высылке украинского консула.

       

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      Теги: Новости политики Новости Закарпатья Венгрия
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 20 октября
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