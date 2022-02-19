Об этом сообщила госпожа посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в эфире одного из украинских каналов, передает 24 канал. Она отметила, что сейчас нужно пробовать все, чтобы избежать войны.

К теме Зеленский заявил о созыве государств-гарантов Будапештского меморандума и Совбеза ООН

Будапештский меморандум – это формат без юридических обязательств, – госпожа посол

Будапештский меморандум – это, действительно, формат без юридических обязательств в рамках международного права. Но я думаю, что сейчас надо пробовать все, чтобы избежать войны,

– рассказала Фельдгузен.

Госпожа посол отметила, что шанс к дипломатическому урегулированию остается, ведь за эти месяцы президент США Джо Байден говорил с президентом России Владимиром Путиным чаще, чем предыдущие главы государств за 10 лет.

Обратите внимание! Фельдгузен заверила, что она не отвергает предложение Зеленского о созыве государств-гарантов меморандума. Возможно, именно этот вариант поможет.

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Что предложил Зеленский на Мюнхенской конференции:

Президент Зеленский 19 февраля выступил на Мюнхенской конференции по безопасности.

Глава государства подчеркнул, что Украина – стремится к миру, однако готова обороняться.

Президент сообщил, что Украина в течение 8 лет выполняла роль щита для Запада против России.

Украина также в четвертый раз будет созывать Будапештский меморандум.

Смотрите выступление Зеленского на Мюнхенской конференции: