Об этом сообщила госпожа посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в эфире одного из украинских каналов, передает 24 канал. Она отметила, что сейчас нужно пробовать все, чтобы избежать войны.
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Будапештский меморандум – это формат без юридических обязательств, – госпожа посол
Будапештский меморандум – это, действительно, формат без юридических обязательств в рамках международного права. Но я думаю, что сейчас надо пробовать все, чтобы избежать войны,
– рассказала Фельдгузен.
Госпожа посол отметила, что шанс к дипломатическому урегулированию остается, ведь за эти месяцы президент США Джо Байден говорил с президентом России Владимиром Путиным чаще, чем предыдущие главы государств за 10 лет.
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Что предложил Зеленский на Мюнхенской конференции:
- Президент Зеленский 19 февраля выступил на Мюнхенской конференции по безопасности.
- Глава государства подчеркнул, что Украина – стремится к миру, однако готова обороняться.
- Президент сообщил, что Украина в течение 8 лет выполняла роль щита для Запада против России.
- Украина также в четвертый раз будет созывать Будапештский меморандум.
Смотрите выступление Зеленского на Мюнхенской конференции: