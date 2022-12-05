Посол Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что после ухода Путина нужен "новый Будапештский меморандум" для денуклеаризации, то есть ядерного разоружения Москвы.

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Посол Украины в ООН опроверг некоторые мифы о Будапештском меморандуме

Кислица отметил, что Будапештский меморандум – это 3 практически идентичных политических соглашения, которые предусматривали гарантии безопасности для Украины, Беларуси и Казахстана в обмен на отказ от ядерного статуса.

Он также пояснил, что вопреки распространенному мнению, ни Франция, ни Китай не являются участниками меморандума – КНР направила Украине пропагандирующую ноту накануне саммита в Будапеште, побуждая присоединиться к меморандуму. Подобное сообщение послала Украина и Франция.

Россия должна отказаться от ядерного оружия

Сергей Кислица также заявил, что договоренности после Путина предусматривают новый Будапештский меморандум, который Москва подпишет в контексте своего отказа от ядерного оружия.

Постпутинские договоренности должны включать в себя новый Будапештский меморандум, который должна подписать Москва в контексте ее денуклеаризации. Еще неизвестно, как быстро после его военного поражения и кто сможет подписать этот документ от имени территории с административным центром в Москве,

– сказал он.

Справка. Ровно 28 лет назад, 5 декабря 1994 года, Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от ядерного потенциала в обмен на гарантии безопасности. Однако Россия, выступавшая как одна из стран-гарантов безопасности Украины, нарушила этот меморандум в 2014 году и продолжает делать это до сих пор. Кроме военной агрессии и ракетного террора, Кремль угрожает ядерным оружием.