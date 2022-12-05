Глава Офиса Президента Андрей Ермак решил напомнить, что сегодня 28 годовщина подписания Будапештского меморандума. Он отметил, что Украина отказалась от третьего в мире ядерного арсенала, но в ответ не получила гарантированную безопасность.

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Один из гарантов оказался террористом

Ермак назвал одного из гарантов – террористом. Речь идет о России, которая в 2014 году начала гибридную войну против Украины, а в этом году ведет полномасштабное вторжение.

В обмен на отказ от третьего в мире ядерного арсенала нам должны были обеспечить безопасность… Но бумажка оказалась только бумажкой, а один из гарантов – вообще террористом. Никогда снова,

– подчеркнул руководитель ОП.

Кто подписывал Будапештский меморандум

Будапештский меморандум подписали лидеры Украины, России, Британии и США – Леонид Кучма, Борис Ельцин, Джон Мейджор и Билл Клинтон соответственно.

Соглашение предусматривало гарантии безопасности для Украины из-за обретения ею неядерного статуса. В тот же день Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Перед полномасштабным вторжением России 24 февраля президент Владимир Зеленский заявил о созыве государств-гарантов Будапештского меморандума. Однако встреча не состоялась, и Россия напала на Украину.

Глава государства неоднократно критически высказывался о Будапештском меморандуме. В частности, он говорил, что для Украины соглашение сгорело в огне российских войск.

Россия атакует Украину в день подписания Будапештского меморандума