Глава Офиса Президента Андрей Ермак решил напомнить, что сегодня 28 годовщина подписания Будапештского меморандума. Он отметил, что Украина отказалась от третьего в мире ядерного арсенала, но в ответ не получила гарантированную безопасность.
К теме В 1994-м все это опозорили: Данилов раскритиковал авторов Будапештского меморандума
Один из гарантов оказался террористом
Ермак назвал одного из гарантов – террористом. Речь идет о России, которая в 2014 году начала гибридную войну против Украины, а в этом году ведет полномасштабное вторжение.
В обмен на отказ от третьего в мире ядерного арсенала нам должны были обеспечить безопасность… Но бумажка оказалась только бумажкой, а один из гарантов – вообще террористом. Никогда снова,
– подчеркнул руководитель ОП.
Кто подписывал Будапештский меморандум
Будапештский меморандум подписали лидеры Украины, России, Британии и США – Леонид Кучма, Борис Ельцин, Джон Мейджор и Билл Клинтон соответственно.
Соглашение предусматривало гарантии безопасности для Украины из-за обретения ею неядерного статуса. В тот же день Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия.
Перед полномасштабным вторжением России 24 февраля президент Владимир Зеленский заявил о созыве государств-гарантов Будапештского меморандума. Однако встреча не состоялась, и Россия напала на Украину.
Глава государства неоднократно критически высказывался о Будапештском меморандуме. В частности, он говорил, что для Украины соглашение сгорело в огне российских войск.
Россия атакует Украину в день подписания Будапештского меморандума
- Российский диктатор Владимир Путин склонен к символизму и, видимо, потому выбрал 5 декабря как день массированной атаки Украины.
- Один из первых ударов России зафиксировали в Запорожской области. В ОП сообщили, что в результате удара погибли 2 человека и столько же получили ранения. Среди пострадавших – годовалый ребенок.
- Из-за массированной атаки России в нескольких регионах Украины возникли проблемы с электроэнергией. Также перебои со светом в соседней Молдове.
- Россия направила ракеты в Киевскую область, где работает ПВО. Оккупанты совершили несколько волн пусков ракет.