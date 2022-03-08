Он заверил парламентариев, что мы не сдадимся и не проиграем. Более того – мы пойдем до конца.

Внимание Зеленский с исторической речью выступил перед Палатой общин Британии: главные тезисы

Президент также подчеркнул, что мы будем бороться на морях, в воздухе, защищать нашу землю, какой бы ни была цена.

Мы будем сражаться в лесах, полях, на побережьях, в городах и селах, на улицах, холмах. Будем биться везде: на терриконах, на берегу Кальмиуса и Днепра, и мы не сдадимся,

– сказал Зеленский.

Конечно же, как он добавил, мы будем делать это с их помощью, а также помощью цивилизации больших стран. "С вашей поддержкой, на которую мы очень рассчитываем", – обратился глава государства.

От него также прозвучали шекспировские слова, которые сейчас очень актуальны для Украины: "Быть или не быть? Вы хорошо знаете этот вопрос. Несколько дней назад этот вопрос еще мог прозвучать об Украине. Но сейчас уже нет. Очевидно, что быть. Очевидно, что быть свободными", – подчеркнул он.

Обращение Зеленского в парламенте Британии на английском языке: смотрите видео

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