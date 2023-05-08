Он отметил, что успехи украинцев в обороне против российской агрессии – это однозначно антидот против других агрессий.

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Также Зеленский поблагодарил бойцов Воздушных сил и других войск, привлеченных к обороне от ракет и "Шахедов" террористов. Он заверил, что партнеры видят то, на что способны украинцы, то, на что способно в наших руках передано нам оружие.

Особо глава государства отметил воинов 96-й Киевской зенитной ракетной бригады. Кроме того, он поблагодарил подразделения, которые дерутся на наиболее жестоких направлениях. Марьинка, Бахмут, Авдеевка.

Оккупанты снова получили от своих руководителей какие-то очередные задачи продвинуться куда-то к определенной дате… Что ж, это означает лишь то, что, несмотря на любые даты, наши герои будут, как и всегда, уничтожать оккупанта,

– предупредил Зеленский.

Заседание Ставки

Зеленский отметил, что на заседании Ставки докладывали командующие оперативными направлениями, Главком и руководители разведки.

"Доклады Буданова и Литвиненко были особенно основательными, очень актуальными, и на их основе мы будем делать определенные шаги – шаги, которые укрепят нашу защиту", – рассказал президент.

Также слушали доклады новых подразделений по поставкам боеприпасов. Отдельно Зеленский имел совещание с министром по стратегическим отраслям промышленности по боеприпасам. Есть хорошие новости по этому поводу.

Совещания с чиновниками

Зеленский провел и несколько совещаний с чиновниками. В них принимали участие глава правительства, первый вице-премьер, министр внутренних дел и другие министры.

Первое совещание – по разминированию в Украине. Сейчас более 170 тысяч квадратных километров территории загрязнены неразорвавшимися минами и боеприпасами. Однако президент анонсировал, что готовят специальную систему действий, которая поможет быстрее разминировать новую территорию после деоккупации. Еще одно совещание – безопасное. Она касается разработки новой фундаментальной концепции безопасности для Украины. От защиты границы до новых условий безопасности для работы школ, от инфраструктурных основ безопасности экономики до реальной возможности гарантировать нашим людям такую защиту от террора.

"Никогда снова" приобрело новый смысл

Зеленский отметил, 8 мая мир вспоминает слова "Никогда снова!". В Украине дают новый смысл этим словам.

Не только помнить, но и защищать. Не только ценить жизнь, но и делать все, чтобы каждое такое зло проигрывало,

– подчеркнул глава государства.

Президент подытожил, победа над нынешним злом рашизма будет лучшим чествованием памяти тех, кто боролся и победил нацизм.

Смотрите обращение Зеленского: видео