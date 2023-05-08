Він наголосив, що успіхи українців в обороні проти російської агресії – це однозначно антидот проти інших агресій.

До речі Зеленський пропонує перенести святкування Дня перемоги з 9 травня: який день буде вихідним

Також Зеленський подякував бійцям Повітряних сил та інших військ, які залучені до оборони від ракет і "Шахідів" терористів. Він запевнив, партнери бачать те, на що здатні українці, те, на що здатна в наших руках передана нам зброя.

Особливо глава держави відзначив воїнів 96-ї Київської зенітної ракетної бригади. Крім того, він подякував підрозділам, які б’ються на найбільш жорстоких напрямках – Мар’їнка, Бахмут, Авдіївка.

Окупанти знову отримали від своїх керівників якісь чергові завдання просунутись кудись до певної дати… Що ж, це означає лише те, що попри будь-які дати наші герої будуть, як і завжди, знищувати окупанта,

– попередив Зеленський.

Засідання Ставки

Зеленський зазначив, що на засіданні Ставки доповідали командувачі оперативних напрямків, Головком та керівники розвідки.

"Доповіді Буданова та Литвиненка були особливо ґрунтовними, дуже актуальними, і на їхній основі ми будемо робити певні кроки – кроки, які зміцнять наш захист", – розповів президент.

Також слухали доповіді нових підрозділів щодо постачання боєприпасів. Окремо Зеленський мав нараду з міністром з питань стратегічних галузей промисловості щодо боєприпасів. Є хороші новини щодо цього.

Наради з урядовцями

Зеленський провів і кілька безпекових нарад з урядовцями. У них брали участь голова уряду, перша віце-премʼєр, міністр внутрішніх справ та інші міністри.

Перша нарада – щодо розмінування в Україні. Наразі понад 170 тисяч квадратних кілометрів території забруднені мінами та боєприпасами, які не розірвалися. Однак президент анонсував, що готують спеціальну систему дій, яка допоможе швидше розміновувати нову територію після деокупації. Ще одна нарада – безпекова. Вона стосується розробки фундаментальної нової концепції безпеки для України. Від захисту кордону до нових безпекових умов для роботи шкіл, від інфраструктурних основ безпеки економіки до реальної можливості гарантувати нашим людям такий захист від терору.

"Ніколи знову" набуло нового сенсу

Зеленський зазначив, 8 травня світ згадує слова "Ніколи знову!". В Україні дають новий сенс для цих слів.

Не лише пам’ятати, а й захищати. Не лише цінувати життя, а й робити все, щоб кожне таке зло програвало,

– наголосив глава держави.

Президент підсумував, перемога над теперішнім злом рашизму буде найкращим ушануванням пам’яті тих, хто боровся й переміг нацизм.

Дивіться звернення Зеленського: відео