Напомним, что уже третий раунд переговоров Украины и России состоялся накануне, 7 марта, в Беларуси. Как отмечали представители нашей стороны по итогам переговоров, "результатов, которые существенно улучшают ситуацию, нет".
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Украинская делегация уже вернулась в Киев. По словам президента, он готов заслушать их доклад. Зеленский также добавил, что переговоры будут продолжаться.
Будем готовиться к следующим раундам переговоров. Ради Украины, ради мира,
– подчеркнул президент.
В то же время ранее Зеленский признавался, что не ожидает особых результатов от переговоров с агрессором. Однако украинские власти готовы использовать все шансы, чтобы остановить войну.
Утреннее обращение Зеленского 9 марта: смотрите видео
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