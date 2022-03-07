На встречу с представителями России украинская делегация отправилась в 13:20. Сами же переговоры стартовали примерно в 16:20.

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Детали третьего раунда переговоров Украины и России

Завершился третий раунд украино-российских переговоров в 20:00. О его результатах в сети сообщил Михаил Подоляк.

Мы получили некоторые результаты положительные с точки зрения логистики гуманитарных коридоров, в них будут внесены изменения,

– отметил Подоляк.

Он добавил, что это позволит эффективнее помогать людям, страдающим от агрессии России.

Что касается ключевого вопроса переговоров, предусматривающего перемирие и прекращение войны, то интенсивные консультации будут продолжены. "Сейчас результатов, существенно улучшающих ситуацию, нет", – – добавил советник главы ОП.

Подоляк о результатах переговоров с Россией: смотрите видео

Напомним, за несколько минут до старта переговоров Михаил Подоляк подчеркнул, что разговор украинцы будут вести с представителями страны, "серьезно считающей, что масштабное насилие над мирным населением – это аргумент". Однако украинская сторона докажет, что это не так. Советник главы Офиса Президента призвал также не обращать внимания на различные токсичные фамилии "вроде Янукович, Бойко, Мураев, которые тянут по глупости россияне".

Предыдущие раунды переговоров: что известно

Первый тур переговоров прошел 28 февраля. Представитель украинской делегации Михаил Подоляк пояснил, что тогда нашли точки, по которым можно искать общие позиции. А делегации поехали в столицы для дальнейших консультаций.

Второй раунд прошел 3 марта. На этот раз, по словам Подоляка, нужных Украине результатов не добились. Согласовали только решение по организации гуманитарных коридоров. Как показала практика, россияне не способны соблюдать такие договоренности, ведь срывают проведение "зеленых коридоров", обстреливая мирное население.

Владимир Зеленский в интервью иностранным СМИ заявил, что не ожидает больших результатов от переговоров с агрессором. Однако украинские власти считают, что следует использовать все шансы остановить войну.

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