Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что наша делегация идет на переговоры с теми, кто считает масштабное насилие над мирным населением аргументом. Однако наша сторона докажет, что это не так.

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Через несколько минут начнем разговаривать с представителями страны, которая всерьез считает, что масштабное насилие над мирным населением – это аргумент. Докажем, что это не так,

– заявил Подоляк.

Также советник главы Офиса Президента подчеркнул, что не нужно обращать внимания на имена Виктора Януковича, Юрия Бойко или Евгения Мураева, которые упоминают в российских СМИ, Подоляк подчеркнул, что Россия "тянет" их из-за глупости.

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