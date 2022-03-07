Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що наша делегація іде на переговори з тими, хто вважає масштабне насилля над мирним населенням аргументом. Однак наша сторона доведе, що це не так.

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За кілька хвилин почнемо розмовляти з представниками країни, яка серйозно вважає, що масштабне насильство над мирним населенням – це аргумент. Доведемо, що це не так,

– заявив Подоляк.

Також радник глави Офісу Президента наголосив, що не потрібно звертати уваги на імена Віктора Януковича, Юрія Бойка чи Євгенія Мураєва, які згадують у російських ЗМІ, Подоляк підкреслив, що Росія "тягне" їх через дурість.

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