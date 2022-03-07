На зустріч з представниками Росії українська делегація вирушила о 13:20. Самі ж перемовини стартували приблизно о 16:20.

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Деталі третього раунду перемовин України й Росії

Завершився третій раунд українсько-російських перемовин перед 20:00. Про його результати у мережі повідомив Михайло Подоляк.

Ми отримали деякі результати позитивні з погляду логістики гуманітарних коридорів, у них будуть внесені зміни,

– зазначив Подоляк.

Він додав, що це дасть можливість ефективніше допомагати людям, які потерпають від агресії Росії.

Щодо ключового питання перемовин, яке передбачає перемир'я та припинення війни, то інтенсивні консультації продовжуватимуться. "Наразі результатів, які суттєво покращують ситуацію, немає", – додав радник глави ОП.

Подоляк про результати перемовин з Росією: дивіться відео

Нагадаємо, за кілька хвилин до старту перемовин Михайло Подоляк наголосив, що розмову українці вестимуть з представниками країни, яка "серйозно вважає, що масштабне насильство над мирним населенням – це аргумент". Та українська сторона доведе, що це не так. Радник глави Офісу Президента закликав також не звертати уваги на різні токсичні прізвища "на кшталт Янукович, Бойко, Мураєв, які тягнуть по дурості росіяни".

Попередні раунди перемовин: що відомо

Перший тур перемовин відбувся 28 лютого. Представник української делегації Михайло Подоляк пояснив, що тоді знайшли точки, за якими можна шукати спільні позиції. А делегації поїхали до столиць для подальших консультацій.

Другий раунд пройшов 3 березня. Цього разу, за словами Подоляка, потрібних Україні результатів не досягли. Узгодили лише рішення щодо організації гуманітарних коридорів. Як показала практика, росіяни не здатні дотримуватися таких домовленості, адже зривають проведення "зелених коридорів", обстрілюючи мирне населення.

Володимир Зеленський в інтерв'ю іноземним ЗМІ заявив, що не очікує великих результатів від перемовин з агресором. Однак українська влада вважає, що варто використовувати всі шанси зупинити війну.

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