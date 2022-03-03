Про це повідомив представник української делегації Михайло Подоляк на брифінгу після переговорів, повідомляє 24 канал.

Важливо Відбувся другий тур перемовин Україна – Росія

Другий раунд переговорів закінчено. На жаль, потрібних Україні результатів наразі немає. Є рішення тільки щодо організації гуманітарних коридорів,

– написав він у твіттері.

За словами Подоляка, єдине, що вдалося – детально обговорити гуманітарний аспект, оскільки багато міст зараз перебуває в оточенні, там критична ситуація з продуктами і медикаментами.

Сторони домовилися продовжити переговори у третьому раунді у "максимально стислі терміни".

Завершився другий раунд переговорів України та Росії: відео

Зазначимо, 1 березня в інтерв'ю іноземним ЗМІ Володимир Зеленський заявив, що не очікує великих результатів внаслідок перемовин української й російської делегацій. Україна на переговорах вимагає від Росії негайного припинення вогню, перемир'я та гуманітарних коридорів для вивезення мирних жителів зі зруйнованих та небезпечних міст і сіл. Натомість країна-окупант постійно висуває ультиматуми, на які українська влада не піде нізащо.

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