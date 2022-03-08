Женщины в соответствующей военной экипировке опубликовали видеообращение.

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"Мы женщины Украины. Мы благословили наших мужчин на защиту нашей земли. Мы уже вывезли наших детей в безопасное место. Генофонд нашей нации защищен. Мы присоединяемся к мужчинам и украинской армии. Мы будем уничтожать врага на каждом сантиметре украинской земли, в каждом нашем городе, селе, лесу и поле. За каждого ребенка, женщину, пожилого человека, уничтоженный дом, улицу, даже сарай. Мы будем вас отстреливать как бешеных собак. Слава Украине", – говорится в обращении военных.

Обращение украинских женщин к российским захватчикам

По данным Кадрового центра Вооруженных Сил Украины, по состоянию на декабрь 2021 года общее количество женщин-военнослужащих в ВСУ составило более 32,5 тысячи человек (это более 15% от общего количества военнослужащих).

Среди старших офицеров – 1054 женщины. Кроме того, более 800 военнослужащих служат командирами отделений и взводов.

С начала войны в 2014 году статус участницы боевых действий предоставлен более 16,7 тысячи женщин-военнослужащим. С 2014 года 302 женщины-воина отмечены государственными наградами.

С начала российской войны против Украины в 2022 году это количество могло возрасти. Многие женщины присоединились к силам Территориальной обороны.