На одного украинского солдата мы имеем десять российских

Глава украинского государства обратил внимание на беспрецедентное мужество украинцев, которые голыми руками останавливают российскую технику. По словам Зеленского, у российских солдат такого мужества нет.

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Он добавил, если россияне придут в украинские города – начнется повстанческая война. В то же время президент сказал, что проблемой Украины является то, что в России более многочисленная армия.

На одного украинского солдата мы имеем десять российских, на один украинский танк – 10 их,

– заявил Зеленский.

Президент Украины отметил, что то, как долго будут стоять украинцы в войне против России, "зависит не только от нас".

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