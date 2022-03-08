На одного украинского солдата мы имеем десять российских
Глава украинского государства обратил внимание на беспрецедентное мужество украинцев, которые голыми руками останавливают российскую технику. По словам Зеленского, у российских солдат такого мужества нет.
Заслуживает внимания Украина спасла Запад, теперь мы всей ей должны, – представитель ОБСЕ
Он добавил, если россияне придут в украинские города – начнется повстанческая война. В то же время президент сказал, что проблемой Украины является то, что в России более многочисленная армия.
На одного украинского солдата мы имеем десять российских, на один украинский танк – 10 их,
– заявил Зеленский.
Президент Украины отметил, что то, как долго будут стоять украинцы в войне против России, "зависит не только от нас".
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