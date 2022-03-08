Представитель Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также ОБСЕ, Пол Массаро отметил важность борьбы украинцев с врагом.

Читайте также Мирное население Украины нужно защитить от ужасов войны, – заместитель генсека ООН

Украина спасла Запад, теперь мир ей должен

Массаро отметил, что Украина успешно противодействует России, чем спасает Запад.

Если бы блицкриг Путина удался, мы бы осудили его и вернулись в обычный режим. У Китая были бы свободные руки для вторжения на Тайвань. Наши дивизии уничтожили бы нас,

– заявил он.

Однако добавил, что Владимир Зеленский отказался от эвакуации из Киева. "Теперь мы единые. Мы обязаны Украине", – подытожил Массаро.

Напомним, власти, простые украинцы и даже население других стран настойчиво просят Запад закрыть над Украиной небо или хотя бы предоставить стране самолеты. Однако пока положительное решение по этому поводу не приняли.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!