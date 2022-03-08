Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс обратился к российской делегации в Совбезе организации.

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Гриффитс о необходимости защиты мирных людей от войны

Мартин Гриффитс отметил, что нежелание украинцев покидать свои города и деревни не дает главе государства-агрессору права бомбить их.

Мирное население должно быть защищено от всех ужасов войны, независимо от того, решат ли люди остаться или уехать,

– отметил заместитель генсека ООН.

По словам Гриффитса, сотрудники организации 8 марта встретятся в Москве с представителями российского минобороны. Будут обсуждаться вопросы гуманитарных коридоров.

Напомним, 7 марта прошел третий раунд переговоров Украины и России. Достичь сдвигов в вопросе прекращения россиянами обстрелов и бомбардировок украинских городов и сел и вообще войны не удалось, однако договорились об организации гуманитарных коридоров. До сих пор Россия все обещания позволить мирному населению эвакуироваться срывала.

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