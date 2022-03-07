Опасность разрушения АЭС, в свою очередь, касается не только жизни и здоровья украинцев, но и жителей всего континента, включая Россию и Беларусь. Европа обеспокоена тем, что может произойти "вторая Чернобыльская трагедия".

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Евросоюз просит ООН обеспечить безопасность украинских АЭС

Европейский Союз обратился в надзорный орган ООН по ядерной безопасности. ЕС попросил обеспечить безопасность украинских АЭС, а также призвал Россию вернуть Украине контроль над ее ядерными объектами.

Ситуация на украинских АЭС: коротко

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