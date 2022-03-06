Один блок в ремонте, другие – остановлены. Оперативный персонал Запорожской АЭС контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их безопасную эксплуатацию.

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"Автоматизированная система радиационного контроля АЭС и автоматизированная система контроля радиационного состояния в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения работают в штатном режиме", – сообщили в Госатомрегулировании.

Следует отметить, что изменения радиационного состояния на площадке АЭС и в санитарно-защитной зоне не зафиксированы.

Присутствие на территории Запорожской АЭС и в городе Энергодар вооруженных вражеских военных и тяжелой техники вблизи создает психологическое давление как на персонал, так и на население.

– говорится в сообщении.

Какова ситуация в городе

В настоящее время в Энергодаре есть перебои мобильной связи, а большинство интернет-провайдеров не работают. Также есть трудности с продуктами.

"Все это негативно влияет на моральное состояние персонала станции и оказывает существенное влияние на обеспечение ядерной и радиационной безопасности АЭС", – добавили в Госатомрегулировании.

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