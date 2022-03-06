Один блок у ремонті, інші – зупинені. Оперативний персонал Запорізької АЕС контролює стан енергоблоків та забезпечує їхню безпечну експлуатацію.

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"Автоматизована система радіаційного контролю АЕС та автоматизована система контролю радіаційного стану в санітарно-захисній зоні та зоні спостереження працюють у штатному режимі", – повідомили у Держатомрегулюванні.

Варто зауважити, що змін радіаційного стану на майданчику АЕС та у санітарно-захисній зоні не зафіксовано.

Присутність на території Запорізької АЕС та у місті Енергодар озброєних ворожих військових та важкої техніки поблизу створює психологічний тиск як на персонал, так і на населення,

– мовиться у повідомленні.

Якою є ситуація у місті

Наразі в Енергодарі є перебої мобільного зв'язку, а більшість інтернет-провайдерів не працюють. Також є труднощі з продуктами.

"Усе це негативно впливає на моральний стан персоналу станції та суттєво впливає на забезпечення ядерної та радіаційної безпеки АЕС", – додали у Держатомрегулюванні.

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