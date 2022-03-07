Небезпека руйнування АЕС, своєю чергою, стосується не лише життя і здоров'я українців, але й мешканців усього континенту, включно з Росією і Білоруссю. Європа занепокоєна, що може відбутись "друга Чорнобильська трагедія".

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Євросоюз просить ООН забезпечити безпеку українських АЕС

Європейський Союз звернувся до наглядового органу ООН з питань ядерної безпеки. ЄС попросив забезпечити безпеку українських АЕС, а також закликав Росію повернути Україні контроль над її ядерними об'єктами.

Ситуація на українських АЕС: коротко

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