Це необхідно для того, щоб оператор зміг забезпечити безпечну роботу об’єктів, здійснити повну оцінку їх стану та усунути пошкодження.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижні війни

Україна, зі свого боку, закликала до вжиття невідкладних, ефективних і рішучих дій з боку світової спільноти щодо запобігання екологічної катастрофи.

Екологічна небезпека

Нагадаємо, що в ніч на 4 березня противники обстрілювали Запорізьку АЕС, там навіть виникла пожежа, яку згодом ліквідували. Зараз там перебуває близько 500 окупантів.

Через це президент Зеленський, наші дипломати та окремі міста й ОДА звертаються до Заходу із проханням закрити небо над Україною. Адже йдеться про загрозу екологічної катастрофи для всієї Європи. Відповідна петиція ще на другий день зібрала необхідний 1 мільйон підписів.

Проте в НАТО поки не поспішають з цим рішенням – наразі закривати небо не збираються. Але Україна продовжить вимагати це рішення.

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