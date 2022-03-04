Російські війська захопили Чорнобильську атомну електростанцію в перший же день масштабного наступу на Україну.
Увага У російських військових відбита пам'ять про трагедію на ЧАЕС, – Зеленський
В перший же день війни, російські війська захопили Чорнобильську атомну електростанцію. Наразі вони незаконно утримують персонал ЧАЕС,
– зазначили в Офісі генпрокурора.
Там додають, що через пересування ворожої важкої техніки порушили верхній шар ґрунту на забруднених територіях. Відтак в повітря піднявся радіоактивний пил.
До слова, ми писали, що робити у разі радіаційної аварії. Детальніше – тут.
Захоплення Чорнобиля: головне
- Російські окупанти захопили Чорнобильську АЕС. Україна розцінює ці дії як ядерний тероризм.
- Україна вже попередила ворога про можливі наслідки для здоров'я через перебування поблизу ЧАЕС.
- Українські органи написали вже відповідне звернення, яке надіслали до МАГАТЕ.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!