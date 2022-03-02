В частности, под Баштанкой Николаевской области и в Сумах. Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

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По его словам, уничтожить российскую технику под Баштанкой помогла тероборона. Затем к ней присоединились другие украинские военные. В то же время в Сумской области работали Bayraktar.

Денисенко также отметил, что Украина получает новое оружие от Запада.

Мы продолжаем воевать и будем уничтожать, уничтожать и еще раз уничтожать российские военные оккупационные войска, которые пытаются прорваться к нам,

– подчеркнул советник главы МВД.

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