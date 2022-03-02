Владимир Зеленский во время брифинга рассказал, что ждет Россию из-за войны в Украине.
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Зеленский назвал ужасающий результат для России
Он заявил, что невозможно получить Украину ни ракетами, ни бомбами, ни танками, ни какими-либо ударами.
Российские матери теряют детей в совершенно чужой для них стране. Вдумайтесь в это число: около шести тысяч погибших россиян за шесть дней войны. Это без подсчета потерь врага за прошлую ночь. Шесть тысяч. Чтобы получить что-нибудь? Получить Украину? Это невозможно,
– заявил Зеленским.
Кроме того, по его словам:
- Флаг этого государства больше не увидят на спортивных турнирах.
- Современная мировая культура будет теперь закрытой.
- Российские товары убирают с полок магазинов по всему миру.
- Российские банки отключают от глобальной системы SWIFT.
- Российские граждане теряют сбережения, теряют всякие перспективы.
"Мы на своей родной земле. И за войну против нас будет Международный трибунал – для них", – добавил он.
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