Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

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По его словам, об этом свидетельствуют неоднократные факты сдачи в плен групп российских солдат с офицерами, а также отказа продолжать наступление.

Враг испугался прямого контакта с украинскими защитниками и защитницами. Поэтому перешел к преступной тактике дистанционных обстрелов мирных городов. Удары авиацией и ракетами с территории России и Беларуси по жилым домам и школам – это трусливое поведение тех, у кого нет чести. Это не военные – это террористы,

– написал Резников.

Министр обороны подчеркнул, что нападениями на украинских женщин и детей Кремль достигнет совсем не того результата, к которому стремится.

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