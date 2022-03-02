Об этом Владимир Зеленский сказал в утреннем обращении 2 марта, передает 24 канал.

Важное Утреннее обращение Владимира Зеленского к украинцам

Свое утреннее обращение президент начал со слов "единая страна".

Я не случайно сказал – единая. Начался седьмой день страшной войны. Войны, которую мы чувствуем все равно. За это время у нас единства больше, чем за 30 лет,

– сказал Зеленский.

"Сначала нам было одинаково страшно, потом все равно больно. А сейчас все одинаково. Кроме победы. Кроме правды. Кроме мира. Кроме спокойствия, к которому мы хотим прийти. Кроме жизней наших людей, за которых мы переживаем. Кроме Украины", – подчеркнул президент Украины.

Он подчеркнул, что за это время мы по-настоящему стали единым целым. Мы многое простили друг другу, полюбили друг друга, помогаем друг другу, боимся друг за друга.

Владимир Зеленский утром 2 марта обратился к украинцам: смотрите видео