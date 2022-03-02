В своем обращении глава государства отреагировал на циничные атаки захватчиков 1 марта. Президент отметил единство нашего государства, сообщает 24 канал.

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Украинцы хотят лишь победы

Владимир Зеленский подчеркнул, что за неделю войны эмоции украинцев изменились. На смену страху и боли пришло желание победить и обрести мир.

За это время мы стали единым целым. Мы многое простили друг другу. Мы полюбили друг друга. Мы помогаем друг другу. Мы боимся друг за друга,

– подчеркнул президент.

Также президент упомянул о циничных атаках врага на Харьков, Киев и Бородянку. Глава государства подчеркнул, что вся страна вместе переживала эти события.

Реакция на атаку Бабьего Яра

1 марта захватчики нанесли удар по Бабьему Яру в Киеве. Глава государства подчеркнул, что советские власти всячески пытались затереть следы истории, поэтому на месте смерти тысяч людей построили телебашню, спорткомплекс и другие сооружения. Однако Зеленский не понимает, почему оккупанты решили атаковать это место.

Бабий Яр это особенная часть Киева. Особенная часть Европы. Место молитвы. Место памяти о ста тысячах людей, которых убили нацисты. Место старых киевских кладбищ. Кем нужно быть, чтобы сделать такое место – мишенью для ракет? Вы убиваете вторично жертв Холокоста,

– эмоционально подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что такие действия захватчиков еще раз доказывают, что наш Киев для них абсолютно чужой, ведь они просто не знают нашу историю.

Борьба на дипломатическом фронте

Верховный Главнокомандующий рассказал об успехах нашего государства на международной арене. Нашей стране удалось объединить Европу, потому наша страна начала путь в ЕС.

Когда Европарламент стоя аплодировал нам, нашей борьбе, это было оценкой наших усилий. Нашего объединения. За шесть дней войны – как тридцать лет. Поэтому Евросоюз и отвечает нам "да". Мы начали специальную ускоренную процедуру присоединения,

– заявил Зеленский.

Также президент добавил, что к санкциям против кремля присоединяются страны, на которые еще неделю назад захватчики надеялись. Более того, даже нейтральная Швейцария поддержала Украину в борьбе с Россией.

Последствия для России

Владимир Зеленский отметил, что после начала войны против Украины Россия стала испытывать серьезные последствия. Мировая культура для них закрыта, под своим флагом они больше не могут выступать на соревнованиях, банки отключаются от международных систем. Кроме того, россияне теряют свои сбережения, а солдаты гибнут на территории чужой для них страны за непонятно какую идею.

Вдумайтесь в это число: около шести тысяч погибших россиян. Российских военных. Через шесть дней войны. Это без подсчета потерь врага за прошлую ночь. Шесть тысяч. Чтобы получить что? Получить Украину? Это невозможно,

– подчеркнул глава государства.

Весь мир восхищается украинцами

"Украинцы! Прошла еще одна ночь полномасштабной войны России против нас, против людей. Тяжелая ночь. Кто-то провел эту ночь в метро – в укрытии. Кто-то в подвале. Кому-то повезло больше – поспали дома. Других приютили друзья и родственники.

Семь ночей мы почти не спим. Или спим, но очень тревожно. Родные мои, придет время, когда мы сможем выспаться. Но это после войны. После победы. В мире, который нам нужен. Который мы всегда ценили. И какой мы никогда не разрушали.

Я прошу всех вас беречь своих близких. Беречь своих собратьев. Я восхищаюсь вами! Весь мир восхищается вами. От голливудских звезд до политиков. Сегодня вы, украинцы, символ несокрушимости. Символ того, что люди в любой стране в любой момент могут стать лучшими людьми на земле. Слава Украине!", – обратился к украинцам Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео