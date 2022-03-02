У своєму звернення глава держави відреагував на цинічні атаки загарбників 1 березня. Президент наголосив на єдності нашої держави, повідомляє 24 канал.

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Українці хочуть лише перемоги

Володимир Зеленський наголосив, що за тиждень війни емоції українців змінилися. На зміну страху та болю прийшли бажання перемогти та здобути мир.

За цей час ми по-справжньому стали єдиним цілим. Ми багато пробачили один одному. Ми полюбили один одного. Ми допомагаємо один одному. Ми боїмося один за одного,

– наголосив президент.

Також президент згадав цинічні атаки ворога на Харків, Київ та Бородянку. Глава держави підкреслив, що вся країна разом переживала ці події.

Реакція на атаку Бабиного Яру

1 березня загарбники нанесли удар по Бабиному Яру в Києві. Глава держави підкреслив, що радянська влада всіляко намагадася затерти сліди історії, тому на місці смерті тисяч людей збудувала телевежу, спорткомплекс та інші споруди. Однак Зеленський не розуміє, чому окупанти вирішили атакувати це місце.

Бабин Яр це особлива частина Києва. Особлива частина Європи. Місце молитви. Місце пам'яті про сто тисяч людей, яких вбили нацисти. Місце старих київських кладовищ. Ким треба бути, щоб зробити таке місце – мішенню для ракет? Ви вбиваєте вдруге жертв Голокосту,

– емоційно наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що такі дії загарбників ще раз доводять, що наш Київ для них абсолютно чужий, адже вони просто не знають нашої історії.

Боротьба на дипломатичному фронті

Верховний Головнокомандувач розповів і про успіхи нашої держави на міжнародній арені. Нашій країні вдалося об'єднати Європу, тому наша країна почала шлях до ЄС.

Коли Європарламент стоячи аплодував нам, нашій боротьбі, це було оцінкою наших зусиль. Нашого об'єднання. За шість днів війни – як тридцять років. Тому Євросоюз і відповідає нам "так". Ми розпочали спеціальну прискорену процедуру приєднання,

– заявив Зеленський.

Також президент додав, що до санкцій проти кремля приєднуються країни, на які ще тиждень тому загарбники сподівалися. Щобільше, навіть нейтральна Швейцарія підтримала Україну в боротьбі з Росією.

Наслідки для Росії

Володимир Зеленський зазначив, що після початку війни проти України, Росія почала відчувати серйозні наслідки. Світова культура для них закрита, під своїм прапором вони більше не можуть виступати на змаганнях, банки відключають від міжнародних систем. крім того, росіяни втрачають свої збереження, а солдати гинуть на території чужої для них країни за незрозуміло яку ідею.

Вдумайтеся у це число: майже шість тисяч загиблих росіян. Російських військових. За шість днів війни. Це без підрахунку втрат ворога за минулу ніч. Шість тисяч. Щоб отримати що? Отримати Україну? Це неможливо,

– наголосив глава держави.

Весь світ захоплюється українцями

"Українці! Пройшла ще одна ніч повномасштабної війни Росії проти нас, проти людей. Тяжка ніч. Хтось провів цю ніч у метро – в укритті. Хтось у підвалі. Комусь пощастило більше – поспали вдома. Іншим дали притулок друзі та родичі.

Сім ночей ми майже не спимо. Або спимо, але дуже тривожно. Рідні мої, настане час, коли ми зможемо виспатися. Але це буде після війни. Після перемоги. У мирі, який нам потрібен. Який ми завжди цінували. І який ми – ніколи не руйнували.

Я прошу всіх вас берегти своїх близьких. Берегти своїх побратимів. Я захоплююся вами! Увесь світ захоплюється вами. Від голівудських зірок до політиків. Сьогодні ви, українці, символ незламності. Символ того, що люди в будь-якій країні будь-якої миті можуть стати найкращими людьми на землі. Слава Україні!", – звернувся до українців Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

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