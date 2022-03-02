Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.
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За його словами, про це свідчать неодноразові факти здачі у полон груп російських солдат з офіцерами, а також відмови продовжувати наступ.
Ворог злякався прямого контакту з українськими захисниками і захисницями. Тому перейшов до злочинної тактики дистанційних обстрілів мирних міст. Удари авіацією та ракетами з території Росії та Білорусі по житлових будинках і школах – це боягузлива поведінка тих, у кого немає честі. Це не військові – це терористи,
– написав Резніков.
Міністр оборони наголосив, що нападами на українських жінок та дітей Кремль досягне зовсім не того результату, якого прагне.
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