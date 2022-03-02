Володимир Зеленський під час брифінгу розповів, що чекає на Росію через війну в Україні, передає 24 канал.

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Зеленський назвав жахаючий підсумок для Росії

Він заявив, що неможливо отримати Україну ні ракетами, ні бомбами, ні танками, ні будь-якими ударами.

Російські матері втрачають дітей в абсолютно чужій для них країні. Вдумайтеся у це число: майже шість тисяч загиблих росіян за шість днів війни. Це без підрахунку втрат ворога за минулу ніч. Шість тисяч. Щоб отримати що? Отримати Україну? Це неможливо,

– заявив Зеленським.

Окрім того, за його словами:

Прапор цієї держави більше не побачать на спортивних турнірах.

Сучасна світова культура буде для них тепер закритою.

Російські товари прибирають з полиць магазинів по всьому світу.

Російські банки відключають від глобальної системи SWIFT.

Російські громадяни втрачають заощадження, втрачають будь-які перспективи.

"Ми на своїй рідній землі. І за війну проти нас буде Міжнародний трибунал – для них", – додав він.

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