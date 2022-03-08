Они записали видео, в котором обратились к россиянам. Ролик был обнародован в сети 7 марта.

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"Мы – женщины Украины – благословили своих мужчин в защиту нашей земли. Мы уже вывезли своих детей в безопасное место. Генофонд нашей нации защищен. Мы присоединяемся к мужчинам и украинской армии", – служащие.

Мы будем уничтожать неприятеля на каждом сантиметре украинской земли. В каждом нашем городе, каждом селе, лесу и поле. За каждого ребенка, женщину и пожилого человека, разрушенный дом, улицу, даже сарай, мы будем вас (россиян – 24 канал) отстреливать, как бешеных псов. Слава Украине!

– подчеркнули защитницы.

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