Вони записали відео, в якому звернулися до росіян. Ролик оприлюднили у мережі 7 березня.

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"Ми – жінки України – благословили своїх чоловіків на захист нашої землі. Ми вже вивезли своїх дітей у безпечне місце. Генофонд нашої нації захищений. Ми приєднуємося до чоловіків і української армії", – сказали службовиці.

Ми будемо знищувати ворога на кожному сантиметрі української землі. У кожному нашому місті, кожному селі, лісі та полі. За кожну дитину, жінку та літню людину, зруйнований будинок, вулицю, навіть сарай, ми будемо вас (росіян – 24 канал) відстрілювати, як скажених псів. Слава Україні!

– наголосили захисниці.

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