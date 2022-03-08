Він опублікував захоплений твіт. Журналіст заявив, що Росії варто "видалити" свою армію.

Зауважте Збиті гелікоптери й винищувачі: українська авіація продовжує нищити окупантів

Боже, Україна щойно ліквідувала генерал-майора Віталія Герасимова, начальника штабу 41-ї армії. У Харкові. Росія, якщо ви слухаєте: видаліть свою армію,
– заявив Грозєв.

Герасимов був учасником другої чеченської війни, а також – війни у Сирії. Окрім того, ворог отримав медаль за так зване "повернення Криму". Про ліквідацію Герасимова повідомила пресслужба Головного управління розвідки МО України.

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