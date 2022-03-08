Пресслужба Командування Повітряних Сил ЗСУ наголосила, що чимало крилатих ракет, які росіяни випускають з різних напрямків, не досягають цілей саме завдяки ППО держави. Також 7 березня одну з ворожих "крилатих" перехопила ракета, випущена з українського винищувача.

Зауважте Ми перемололи тут третину російської армії, – Геращенко

У ЗСУ наголосили, що мовиться про винищувачі, які, за словами Росії, – начебто давно знищені. Однак насправді вони існують, бо вони – Привиди. Вони довели це у ніч на 7 березня, знищивши у повітряному бою поблизу столиці одразу два ворожі винищувачі. Третій – збили зенітні ракетні війська,

Також дуже успішно відпрацювала ударна авіація Повітряних сил. Зокрема, штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м спалили кілька колон російської техніки.

Окрім того, упродовж доби 7 березня надійшла інформація про збиття одного ворожого гелікоптера та трьох винищувачів.

Збито десятки крилатих та балістичних ракет окупанта, 52 бойових літаки, 69 вертольотів та інші малорозмірні цілі. Закриваємо небо самі і NATO запрошуємо,

– мовиться у повідомленні.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.