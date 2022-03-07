Геращенко наголосив, що вже понад 11 тисяч російських солдатів загинули. Ці втрати більші, ніж за час двох Чеченських воєн. Однак це лище за 12 днів.

Зауважте У Росію вже доправили багато трупів, ще більше лишилися гнити в українській землі, – Геращенко

Фактично, ми перемололи тут третину російської армії. Вона втратила нагоду робити серйозні наступальні операції під Києвом, під Харковом. Єдина зараз їхня надія — вони хочуть взяти Маріуполь. Але не вийде,

– наголосив Геращенко.

Крім того, ще близько 2 тисяч росіян зараз у полоні.

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