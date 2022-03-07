Геращенко подчеркнул, что уже более 11 тысяч российских солдат погибли. Эти расходы больше, чем за время двух Чеченских войн. Однако это только за 12 дней.

Заметьте В Россию уже доставили много трупов, еще больше остались гнить в украинской земле, – Геращенко

Фактически, мы перемололи здесь треть русской армии. Она упустила возможность делать серьезные наступательные операции под Киевом, под Харьковом. Единственная сейчас их надежда – они хотят взять Мариуполь. Но не получится,

– подчеркнул Геращенко.

Кроме того, еще около 2 тысяч россиян сейчас в плену.

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