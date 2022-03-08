Прессслужба Командования Воздушных Сил ВСУ подчеркнула, что многие крылатые ракеты, которые россияне выпускают по разным направлениям, не достигают целей именно благодаря ПВО государства. Также 7 марта одну из вражеских "крылатых" перехватила ракета, выпущенная из украинского истребителя.

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В ВСУ подчеркнули, что говорится об истребителях, которые, по словам России, – вроде бы давно уничтожены. Однако на самом деле они существуют, потому что они – Призраки. Они доказали это в ночь на 7 марта, уничтожив в воздушном бою близ столицы сразу два вражеских истребителя. Третий – сбили зенитные ракетные войска,

Также очень успешно отработала ударная авиация воздушных сил. В частности, штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24 сожгли несколько колонн российской техники.

Кроме того, в течение суток 7 марта поступила информация об уничтожении одного вражеского вертолета и трех истребителей.

Сбиты десятки крылатых и баллистических ракет оккупанта, 52 боевых самолета, 69 вертолетов и другие малоразмерные цели. Закрываем небо сами и НАТО приглашаем,

– говорится в сообщении.